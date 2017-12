Em comunicado, a Quercus afirma que "esta não é a forma responsável nem correta de a empresa lidar com os vários problemas que se têm registado ao longo dos últimos anos no rio Tejo".

A associação ambientalista faz ainda saber que, "caso a Celtejo não retire a queixa contra este cidadão, a quem todos muito devemos pela forma como tem lutado pela qualidade da água do rio Tejo, a Quercus tentará travar este processo com todos os meios ao seu alcance".

Em causa está um processo instaurado pela empresa Celtejo, fábrica de celulose instalada em Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo Branco, ao ambientalista Arlindo Marques, do movimento proTEJO, com sede em Vila Nova da Barquinha, em Santarém, por este associar os episódios de poluição no Tejo à empresa.

Associações ambientalistas, autarquias e alguns políticos já manifestaram publicamente estarem "solidários" com Arlindo Marques, guarda prisional de profissão e conhecido como o "guardião do Tejo", tendo a Quercus afirmado hoje estar "chocada e indignada" com o processo judicial da Celtejo (Grupo ALTRI) ao cidadão.