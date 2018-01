“Esta teoria agora de que não podemos fazer isso porque defendíamos que o PS devia ter deixado passar o Governo [de Passos Coelho] (…). E agora fazíamos o quê? O PS formava Governo para nós sermos coerentes com os nossos princípios e viabilizávamos o deles, quando nós ganhávamos eleições sem maioria o PS fazia a frente de esquerda. Isto é de anedota”, afirmou Santana Lopes, em entrevista à SIC, confrontado com a posição do seu adversário, Rui Rio, que admitiu que viabilizaria um executivo minoritário do PS.

Questionado sobre se tal posição não significaria atirar o PS para “o colo da esquerda”, o antigo primeiro-ministro considerou que isso não seria responsabilidade do PSD.

“Quando o PS mudar de líder e vier pedir desculpa, talvez voltemos ao mesmo princípio de ‘quem ganha eleições governa’, aí podemos conversar. Com este líder do PS está claro como as coisas são”, afirmou.

Na entrevista, Santana Lopes foi confrontado com um excerto de uma intervenção sua na Correio da Manhã TV (CMTV) em 2013, na qual afirmou: “Depois do que passei, em 2004, 2005, depois do que aconteceu, com mais culpa minha ou não, acho que se concorresse a primeiro-ministro não tinha possibilidades de ganhar as eleições. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, nem que o vento mudasse 10 vezes”.

Hoje, Santana disse que este comentário foi feito quando Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro e ironizou que, “com as alterações climáticas que tem havido, isso dos ventos é diferente”.

“Tenho a certeza de que estou em condições de disputar as próximas eleições e de as ganhar a António Costa”, afirmou, pedindo que olhem mais para as suas obras do que para as suas palavras.