O debate parlamentar em sessão plenária centrou-se em sete textos recomendando ao executivo formas de contrariar a seca extrema, melhor utilização dos recursos hídricos e apoios às produções agrícolas e pecuárias afetadas.

"Parece que, para o PS, estamos no melhor dos mundos, independentemente da chuva. O que o PS tem feito é remeter a agricultura ao perímetro do Alqueva. Parece que não existe mais agricultura", lamentou o social-democrata Cristóvão Crespo, em resposta ao socialista Pedro do Carmo, que tinha elencado diversas iniciativas já adotadas pelo Governo, com destaque para o plano de regadio daquela megabarragem alentejana.

A democrata-cristã Patrícia Fonseca também criticou o partido que lidera o executivo: "registamos que o Governo não se apresenta no debate, que o PS não vem a jogo".

Para Cristóvão Crespo, são precisas "medidas de curto prazo, mas é necessário salvaguardar o médio e o longo prazo", pois "o Governo tem criado uma torrente de palavras e de números, pretendendo asfixiar os problemas".

Patrícia Fonseca defendera que "as alterações climáticas são uma realidade não do futuro, mas já do presente", acrescentando que "2017 é o terceiro ano consecutivo de seca", além de Portugal registar "o segundo outono mais seco dos últimos 86 anos" e o executivo do PS anunciou "um conjunto de medidas positivas, mas insuficientes porque a situação se tem vindo a agravar e o próximo ano traz incertezas muito grandes".