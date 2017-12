Duas meninas de 11 anos que ficaram feridas no acidente de quinta-feira entre um comboio e um autocarro escolar no sudeste de França morreram hoje de madrugada, elevando para seis as vítimas mortais da colisão.

Segundo a France Presse, o autocarro escolar, que levava cerca de 20 adolescentes do Collège Christian-Bourquin, na vila de Millas (Pirinéus Orientais), com 13 a 17 anos, foi atingido por um comboio perto da fronteira com o Espanha e ficou cortado a meio. O acidente provocou 18 feridos, incluindo 14 crianças. Esta colisão foi um dos acidentes mais graves com transporte de crianças ocorridos desde a tragédia de Beaune (leste) em 1982, que provocou 53 mortos, incluindo 44 crianças, e o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, visitou o local na noite de quinta-feira com vários membros do governo. A identificação das vítimas está completa e as famílias já foram informadas, anunciaram as autoridades francesas, explicando que não foi possível fazer a totalidade das identificações na quinta-feira por causa da violência choque. Uma investigação por “homicídio e lesões involuntárias” foi aberta pela justiça e diversos magistrados deslocaram-se para o local da tragédia. Hoje de manhã, o colégio local reabriu para permitir que os alunos começassem a fazer o luto. Uma unidade médico-psicológica composta por cerca de 60 pessoas foi criada para receber os alunos. Lilou, um estudante de quinto ano cujo melhor amigo ficou ferido no acidente, mostrava-se ainda em choque, em lágrimas, agarrado ao braço da mãe. “Eu não tenho palavras, não sei o que dizer, penso em famílias, todas essas crianças, é muito difícil”, lamenta a mãe. Este trabalho de luto e acompanhamento também é responsabilidade dos professores, tristes com o acidente e que, por vezes, se sentem desamparados na resposta aos alunos. “Eu nem sei como vou falar sobre isso, estou a tentar segurar-me”, diz um dos professores. Passava pouco das 16:00 da tarde (15:00 em Lisboa) de quinta-feira quando o autocarro escolar atravessou a passagem de nível 25. Atrás dele, um segundo autocarro estava prestes a arrancar. A empresa ferroviária francesa SNCF disse na quinta-feira que “de acordo com testemunhas, a passagem de nível funcionou normalmente, mas obviamente a informação deve ser confirmada pela investigação”. Trata-se de um cruzamento de nível “clássico”, com sinalização automática e dois portões, que “não foi considerado particularmente perigoso”, considerou a companhia. Além de uma investigação da SNCF, um outro inquérito administrativo foi igualmente aberto pelo departamento de investigação de acidentes, responsável pelos desastres aéreos e ferroviários, cujos especialistas são esperados hoje em Millas. No local do desastre, o Comboio Regional Expresso e o autocarro esventrado, cuja carcaça ainda está na ferrovia, foram isolados. “Toda a gente fica marcada e o trauma vai durar”, disse o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, no regresso de Millas.