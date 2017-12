Pelo menos oito pessoas morreram e 30 ficaram feridos hoje durante um ataque suicida contra uma igreja no sudoeste do Paquistão a poucos dias do Natal, anunciou a polícia.

O ataque foi perpetrado por dois suicidas contra a igreja metodista de Quetta, capital da muito instável província do Balouchistan, no momento do serviço religioso dominical. O chefe da polícia provincial, Moazzam Jah, adiantou à AFP que entre os mortos encontram-se duas mulheres. Cinco dos 21 feridos estão em estado grave. De acordo com o ministro do Interior de Balouchistan, Sarfraz Bugti, a polícia intercetou e abateu um dos bombistas antes deste entrar na igreja, mas o segundo homem-bomba conseguiu entrar no edifício, onde se fez explodir. “A polícia atuou prontamente para impedir que os assaltantes atingissem a nave principal”, declarou Moazzam Jah. “Deus protegeu-nos. Se os terroristas tivessem alcançado o seu propósito, mais de 400 vidas teriam sido ameaçadas”, referiu Sarfraz Bugti na rede social Twitter. Os cristãos representam cerca de 1,6% dos 200 milhões de paquistaneses e são quotidianamente vítimas de discriminação no Paquistão, onde a maioria é muçulmana.