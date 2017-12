“Uma ligação, que é difícil, e ele fá-la muito bem, entre uma certa arquitetura tradicional, feita com materiais tradicionais, como azulejos portugueses, cal, mármore e formas do sul sobretudo – que ele é de família do Alentejo –, com arquitetura completamente moderna e contemporânea, em que não é normal usar esse tipo de materiais”, afirmou aos jornalistas.

Entre as obras arquitetónicas da autoria do vencedor de hoje do Prémio Pessoa, Souto de Moura destacou a sede da EDP, “o edifício mais emblemático em Lisboa”, a central telefónica de Santo Tirso, uma série de construções no Alentejo, entre asilos, habitação social e casas individuais.

Relativamente a obras no estrangeiro, o arquiteto apontou a Mesquita de Bordéus e um centro experimental de design e arquitetura em Tours, França, e sublinhou o facto de Manuel Aires Mateus ter ganhado recentemente o Museu de Arte Contemporânea de Lousane, “que vai agora para construção”.

Eduardo Souto de Moura manifestou ainda particular satisfação, pela atribuição do galardão a um arquiteto, numa altura em que “a arquitetura portuguesa tem passado por uma época de grande relevo no estrangeiro, e que nem sempre é noticiada cá dentro”.

Esta é a terceira vez, em 30 edições do Prémio Pessoa, que o galardão é entregue a um arquiteto, já que João Carrilho da Graça sucedeu a Souto de Moura, em 2008.

O Prémio Pessoa, que vai na sua 31.ª edição, tem um valor monetário de 60 mil euros e é uma iniciativa do jornal Expresso, com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos.

O Prémio Pessoa foi atribuído pela primeira vez em 1987, ao historiador José Mattoso.

Desde então foram reconhecidos, entre outros, o poeta António Ramos Rosa, a pianista Maria João Pires, os investigadores António e Hanna Damásio, o neurocirurgião João Lobo Antunes, o arquiteto Eduardo Souto Moura, o constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho, a historiadora Irene Flunser Pimentel, o ensaísta Eduardo Lourenço, a investigadora Maria Manuel Mota e o artista plástico Rui Chafes.