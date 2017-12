O tempo deverá manter-se seco até ao próximo domingo, véspera de Natal, com céu pouco nublado ou limpo, no qual a probabilidade de ocorrência de precipitação é inferior a 10%, segundo a previsão meteorológica hoje divulgada.

Durante toda a semana, existe contudo a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no nordeste transmontano e Beira Alta que não deverão persistir ao longo do dia, segundo prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a previsão do IPMA, nos próximos dias a temperatura mínima deverá variar, entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, entre 0 e 4°C no interior Sul, e no litoral entre 2 e 8°C.

Na próxima terça-feira prevê-se que ocorra uma pequena subida da temperatura mínima, entre 2 a 5°C em todo o território, no entanto será temporária, já que a partir de quarta-feira se prevê uma nova descida, voltando à ordem de valores indicados anteriormente.

"Prevê-se ainda condições para a formação de geada, em especial nas regiões do interior", alerta o IPMA.