O pedido foi feito numa carta enviada ao Presidente da República, ao primeiro-ministro, ao ministro do Trabalho e Segurança Social e aos grupos parlamentares a contestar o novo regime de Segurança Social aprovado em 21 de dezembro em Conselho de Ministros.

"Solicitamos que se abandone a imposição de comparticipações de entidades contratantes à Segurança Social no nosso contexto específico de prestadores de serviços independentes, se necessário mediante a criação de um estatuto de profissão, como existe já em outros casos", diz a missiva.

Os tradutores temem que a fixação das contribuições aos contratantes venha a ser "uma sentença de morte para os verdadeiros recibos verdes" e, por isso, pediram audiências aos destinatários da carta para tentar negociar soluções para o problema.

Estes trabalhadores independentes elogiaram "o esforço desenvolvido, no sentido de ajustar as contribuições aos rendimentos reais", mas ficaram "muito apreensivos" com o alargamento das comparticipações de entidades contratantes, por considerarem que isto "terá efeitos desastrosos para os prestadores de serviços independentes, com quem as entidades contratantes não mantêm qualquer espécie de compromisso em termos de contratação de serviços".