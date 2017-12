Um homem barricou-se este sábado, 30 de dezembro, num posto dos correios na cidade de Kharkiv, na Ucrânia, e fez vários reféns. Acredita-se que está armado com explosivos.

Entre os reféns estão nove adultos e duas crianças, escreve a Reuters.

O homem, que ainda não foi identificado, está calmo e ainda não fez exigências, estando também em contacto regular com as autoridades através de um telefone, adiantou o chefe da polícia regional Oleg Bekh.

As televisões mostram carros de polícia no exterior do posto de correios e a área está interdita.

"Estamos a tentar fazer tudo para manter a comunicação com o suspeito e para garantir que as pessoas são libertadas", adiantou Bekh, citado pela Reuters.

O suspeito mostrou-se preocupado com a troca de presos entre as autoridades ucranianas e os separatistas pro-russos, manifestando o seu desejo de que mais detidos fossem visados pelo acordo. Bekh disse, todavia, que apesar das declarações do suspeito ainda não são claras as suas exigências.

As autoridades ucranianas e os separatistas trocaram centenas de prisioneiros na quarta-feira, naquela que foi a maior troca de presos deste o início do conflito na região de Donbass, que já vitimou mais de 10 mil pessoas.