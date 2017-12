A ex-presidente da Raríssimas - Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras Paula Brito e Costa contou, em entrevista à RTP, que relatou em junho ao ministro Vieira da Silva suspeitas de que a antiga vice-presidente da associação Joaquina Teixeira teria desviado fundos e que lhe apresentou os resultados de uma auditoria feita à delegação norte que detectou irregularidades no valor de mais de 270 mil euros.

“O facto de a presidente da instituição me relatar aqueles factos e aceitar a minha sugestão de que fossem enviados para o Ministério Público, só naquele momento, credibilizou aquela acusação suspeita”, disse Vieira da Silva na Comissão do Trabalho e da Segurança Social, onde foi ouvido sobre o caso Raríssimas a pedido do PS.

O ministro salientou que quando um caso é apresentado e se eventualmente a suspeita é fundada “o Ministério Público tanto avalia o acusado como o acusador, que tem todo o direito do contraditório”.

“Quando a ex-presidente da Raríssimas envia o caso para o Ministério Público está a expor-se à avaliação da entidade competente e foi essa a minha perceção plena nesse caso”, sublinhou.