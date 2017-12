Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

A sua viagem gastronómica por Vouzela tem várias paragens obrigatórias: para começar, a sopa seca de Alcofra; depois, a vitela de Lafões. Se vitela não for a sua carne de eleição, tem à sua escolha rojões de porco, cabrito assado no forno ou cozido. Papas de milho ou arroz de feijão com pataniscas de bacalhau são também boas escolhas caso não queira carne no prato.

No final vem mais uma escolha difícil: decidir que sobremesa pedir. De entre os caladinhos, as raivas, os bolos de gema, os pastéis de Vouzela, os folares, os bolos de limão, as cavacas, os beijinhos e as passarinhas, o complicado vai ser escolher.

Quando der por terminado o seu roteiro gastronómico de Vouzela, é indispensável uma boa noite de sono. Guie-se pelas nossas escolhas de casas de turismo rural e, no final da sua viagem, não deixe de passar por uma loja de artesanato para ficar a conhecer alguns dos marcos culturais de Vouzela, tais como a farrapeira, as miniaturas em madeira ou o linho.

