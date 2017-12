Num levantamento sobre as práticas de 25 das principais marcas que operam nos centros comerciais, a Zero conclui que “o recurso ao descartável é uma prática generalizada a todas as marcas de restauração”.

De acordo com as conclusões da Zero, quase metade dos restaurantes visitados tinham pratos reutilizáveis, mas 22% recorrem ao descartável e 33% fornecem em substituição outros produtos também descartáveis, muitas vezes uma combinação entre papel e cartão com plástico.

Nos talheres “domina o descartável”, com 74% dos casos a adicionar invólucros de plástico ou de papel, e nos copos ainda é pior, 79% são de usar e deitar fora. E metade desses copos ainda têm uma tampa, “desnecessária e que aumenta o impacto ambiental da refeição”.

Depois, acrescenta a Zero em comunicado, continua a “praga das palhinhas”, com quase metade dos casos a serem fornecidas sem que sejam pedidas, e instalou-se outro hábito (em 90% dos casos analisados) de colocar um papel sobre o tabuleiro com publicidade. A associação diz que a justificação dada relaciona-se com a higiene, mas acrescenta que tal não se compreende se o tabuleiro for adequadamente limpo antes de ser utilizado, “como exigido”.

E nos cafés também é já o descartável que domina, com copos de plástico em 51% dos casos, associados a colheres descartáveis em 74% das marcas.