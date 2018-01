O Benfica está na disputa pelo campeonato.

Sim, os dragões são os que grandes vencedores do dérbi. Sim, os encarnados estão a 5 pontos do FC Porto. Sim, o empate é menos penalizador para o Sporting, que fica a apenas 2 pontos da liderança e, por isso, continua a depender apenas de si mesmo para erguer o título. Mas o Benfica apresentou algo que tem sido raro esta temporada: bom futebol, de ataque, do início ao fim do jogo. Aquele tipo de jogo de uma equipa que quer vencer, mas que ainda não se tinha visto na turma da Luz.

Entraram em campo duas equipas de topos diferentes: o SL Benfica com o melhor registo em casa no campeonato (7 jogos, 7 vitórias); e o Sporting CP com o melhor registo fora na liga (7 jogos, 6 vitórias, 1 empate). Mas as estatísticas enganam, e era indiscutível: os leões chegavam em melhor forma frente a um Benfica despojado de mais competições que não o campeonato, e que nos últimos 5 jogos somava dois empates e uma derrota.

Os encarnados entraram a mostrar que a ‘morte’ antecipada do campeão nacional tinha sido manifestamente exagerada. Desde o primeiro segundo que jogou de linhas subidas e a pressionar o Sporting na frente.

Há quem diga que quem chega pior é quem vence estes tipo de jogos, sem favoritos. É um ditado popular no mundo do futebol que Gelson Martins fez questão de tentar negar, ainda antes de chegarmos ao minuto 20: na esquerda e já dentro da área, Fábio Coentrão cruzou, a bola sobrevoou Rúben Dias, e, de cabeça, Gelson Martins ganhou a Grimaldo e fez abanar as redes. Era a estreia do jovem leão marcar num dérbi.

créditos: Miguel A. Lopes/Lusa

O golo seria o prelúdio para uma série de chamadas ao VAR, ao longo do jogo. Hugo Miguel pediu aos seus auxiliares para confirmar a posição de Coentrão, mas sem identificar nenhuma irregularidade validou o golo.

As águias tentaram responder de imediato, com intensidade, a jogar contra a desvantagem histórica recente: desde 1993 que os encarnados não conseguiam uma reviravolta na Luz frente ao Sporting CP.

E logo aos 24 minutos surgiu a primeira tentativa: após cruzamento de Salvio, Jardel, sobre a linha de golo cabeceia, mas a bola acaba por bater na cabeça de Piccini. Não foi intencional, mas foi um daqueles cortes que valem golo.

O cenário do jogo na primeira parte seria este: um Benfica intenso na frente, rápido pelas alas e com um Krovinovic irrequieto; e um Sporting que cada vez que agarrava na bola seguia para o contra-ataque e trocava as voltas à defesa encarnada - foi assim aos 25’, com Bruno Fernandes a rematar de longe, e Varela a segurar; e foi assim aos 29’ quando Acuña rematou e a bola ressaltou no pé de Rúben Dias, mas Varela, mais uma vez, sacudiu a bola para canto com uma boa defesa.