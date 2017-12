Os axadrezados começaram o encontro praticamente a perder, mas conseguiram dar a volta e levar os três pontos para casa.

O Boavista virou esta sexta-feira o resultado e venceu em casa do Paços de Ferreira por 2-1, no jogo de abertura da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Os pacenses adiantaram-se cedo no marcador, logo aos quatro minutos, por Mabil, mas os 'axadrezados' reagiram e deram a volta ao marcador na segunda etapa, com golos de Mateus, aos 62, e de Rossi, aos 75.

Com esta vitória, o Boavista sobe ao oitavo lugar com 20 pontos, enquanto os pacenses são para já 14.ºs com 13.