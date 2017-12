“Muito obrigado por esta noite, mas não pelas camisolas que agora foram retiradas, mas pelas que usei antes. Sem elas, não estaria aqui hoje. Elas inspiraram-se a disputar este jogo ao mais alto nível”, disse Kobe Bryant, na cerimónia que decorreu no intervalo do jogo entre Lakers e Golden State Warriors.

Kobe Bryant, de 39 anos, afirmou que foi o que foi devido a grandes ‘estrelas’ do passado, como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Jerry West ou o seu contemporâneo Shaquille O’Neal, com o qual jogou nos Lakers.

Antes de Kobe, falou Magic, atual presidente das operações de basquetebol do clube californiano, que apresentou Bryant como “o melhor jogador que jamais vestiu a camisola ouro e violeta” dos Lakers, acrescentando que “não haverá outro tão grande”.

Na sua carreira de 20 anos nos Lakers, Kobe Bryant, duas vezes campeão olímpico, conquistou cinco títulos da NBA, três com a camisola ‘8’, com a qual marcou um total de 16.777 pontos, e dois com a ‘24’, para mais 16.866.

“Quando era uma criança em Itália, sonhava que, um dia, a minha camisola seria retirada pelos Lakers, mas nunca imaginei que seriam duas”, afirmou o ex-jogador do conjunto de Los Angeles.

Os dois números foram retirados e o proprietário dos Lakers, Jeanie Buss, explicou porquê: “Se separarmos os resultados que conseguiu com as duas camisolas, cada um ‘desses’ jogadores merecia um lugar no ‘Hall of Fame’”.

As camisolas de Bryant estão agora no teto do Staples Center junto às de nove glórias dos Lakers: Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Gail Goodrich, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, James Worthy, Jerry West et Jamaal Wilkes.