O treinador português Carlos Carvalhal vai assumir o comando técnico do Swansea, da liga inglesa de futebol, anunciou hoje o clube através de uma mensagem na rede social Twitter.

“Bem-vindo ao Swansea, Carlos Carvalhal”, lê-se numa curta mensagem naquela rede social do clube galês, no qual atua Renato Sanches.

Esta será a primeira experiência de Carlos Carvalhal na ‘Premier League’, após duas épocas e meia ao serviço do Sheffield Wednesday, do ‘Championship’, segundo escalão, clube que deixou na véspera de Natal.

Carlos Carvalhal saiu por mútuo acordo, mas, ao sítio do clube, mostrou-se “muito triste” pelo desfecho: “Falei com o dono do clube no final do jogo (de sábado) e acreditamos que este é o tempo correto para tomar esta decisão”.

“Gostei muito das minhas duas épocas e meia no Sheffield Wednesday. Tivemos duas épocas fantásticas, em que chegámos aos ‘play-offs’, mas, infelizmente, não conseguimos replicar isso nesta época”, lamentou, sem querer voltar a falar das razões que, na sua opinião, estão na origem dos maus resultados.

O treinador português deixou ainda uma palavra para os adeptos do clube, que classificou como “fantásticos e inacreditáveis”, acrescentando que lhe deixaram “memórias para a vida”.