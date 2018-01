O motard britânico Sam Sunderland (KTM), campeão em título do Rali Dakar, abandonou hoje a 40.ª edição da prova devido a um acidente na quarta etapa, em San Juan de Marcona, no Peru.

Sunderland, que liderava o rali, caiu na parte final do troço cronometrado da etapa, um circuito em San Juan de Marcona, e foi evacuado de emergência depois de ter sofrido uma lesão traumática na zona lombar.

Depois de ter vencido a terceira etapa, Sunderland partiu hoje como um dos pilotos encarregados de abrir a rota da quarta etapa, considerada a mais exigente das cinco que decorrem no deserto do Peru, com quase 100 quilómetros seguidos em duna, um dos trechos arenosos mais longos da história da prova.