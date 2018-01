O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, confirmou hoje a ausência do internacional espanhol e seu compatriota David Silva "por motivos pessoais", acrescentando que não sabe quando voltará a contar com o médio.

“Voltará quando estiver pronto, a vida pessoal é o mais importante. Quando voltar a jogar é porque está preparado”, sublinhou o treinador da equipa líder da Liga inglesa de futebol. O médio espanhol fez o último jogo pelos ‘citizens’ em 23 de dezembro, na goleada ao Bournemouth (4-0), mas já não foi opção — devido a questões pessoais que não foram reveladas -, com o Newcastle (vitória por 1-0, fora) e com o Crystal Palace (0-0). Nesse ‘nulo’, em jogo disputado no domingo, Guardiola viu lesionarem-se o brasileiro Gabriel Jesus, que deverá ficar fora dos relvados um a dois meses, e o belga De Bruyne, que saiu de maca já no final do encontro. O resultado interrompeu uma série de 18 vitórias consecutivas da equipa em que alinha o internacional português Bernardo Silva. O empate impediu também o City de igualar o recorde de vitórias consecutivas nas cinco principais ligas europeias – Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França -, que pertence, desde 2004, ao Bayern Munique, que era igualmente treinado por Guardiola.