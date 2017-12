Às 12h30 o árbitro Graham Scott apitava para dar início do Tottenham vs. Southampton, a partida inaugural do 'Boxing Day' e, sem saber, para mais dois capítulos da história fantástica que o jovem Harry Kane promete escrever ao longo da sua carreira.

Aos 22 minutos de jogo, de cabeça, Kane, em resposta a um cruzamento de livre de Christian Eriksen, deu uma cabeçada no recorde de 22 anos de Alan Shearer ao fazer o seu 37º golo a contar para a Premier League, entre janeiro e dezembro de 2017, tornando-se no jogador a marcar mais golos num ano na Liga inglesa de futebol.

Mas uma marca num dia era pouco e, aos 39 minutos, na sequência de um cruzamento rasteiro de Son Heung-min, o internacional inglês bisou na partida e tornou-se no maior goleador do Mundo em 2017 com 55 golos em todas as competições, superando Lionel Messi que até ao início da partida desta terça-feira em Londres liderava o mesmo top.

Mas o jogo de hoje corria de feição aos spurs e mesmo sabendo que Messi não joga mais este ano civil, Kane marcou mais um golo, na segunda parte — um tento à ponta-de-lança, de frente para a baliza e ladeado por um defesa — aumentando a contagem anual para 56 e não dando margem para tréguas ao argentino.