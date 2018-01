Terminou finalmente uma novela que arrastava desde o verão: Phillippe Coutinho, de 25 anos, troca os ingleses do Liverpool pelo Barcelona.

O anuncio foi feito pelo clube catalão nas redes sociais e em comunicado pelos 'reds'. No entanto, até ao momento, nenhum dos clubes fez referência aos 160 (120 diretos + 40 por objetivos) milhões de euros que terá custado a transferência e tem sido reportado por vários órgãos de comunicação.

Nas próximas horas serão conhecidos mais detalhes sobre a mudança do brasileiro para a Catalunha, de acordo com o comunicado oficial do Barcelona. Contudo, sabe-se que há um contrato válido por cinco anos e meio e uma cláusula de rescisão com um valor astronómico: 400 milhões de euros.

O brasileiro, curiosamente, também tinha chegado ao Liverpool no mercado de transferências de janeiro, em 2013. O clube inglês pagou ao Inter de Milão, na altura, cerca de 9,6 milhões de euros.

A confirmarem-se estes valores, esta transferência só será eclipsada pelo negócio feito no último verão, quando Neymar trocou o Camp Nou pelo Parques dos Príncipes, por 222 milhões de euros.

O Barcelona, contudo, não vai poder contar com a ajuda de Coutinho na Liga dos Campeões, visto ser elegível na competição, uma vez que esta temporada representou o Liverpool na 'Champions'.