Mário Costa, presidente da AG, anunciou no final da reunião magna realizada na sede do organismo, no Porto, que as alterações “só têm aplicabilidade na próxima época desportiva” e detalhou em seguida as mudanças votadas na ausência de FC Porto e Sporting, que abandonaram a reunião argumentando que as propostas por si apresentadas não foram admitidas.

“Foi votada e aprovada uma alteração ao condicionamento dos sorteios. A única condicionante que vai existir é geográfica e a nível de segurança, nomeadamente, se estiver em questão, Benfica e Sporting não podem jogar em casa na mesma jornada, FC Porto e Boavista a mesma coisa e, por questões de segurança, Vitória de Guimarães e Braga também não podem jogar em casa na mesma jornada, por questão de forças policiais disponíveis”, apontou.

Mário Costa explicou ainda que, relativamente ao vidoárbitro, “foi aprovada uma proposta segundo a qual todos os jogos que se realizem no mesmo estádio têm de ter o mesmo número de câmaras televisivas disponíveis”, pelo que, “será feito o levantamento, no início da época, pela Liga”.

Outra das propostas apresentada tem a ver com o regime de cedências temporárias de jogadores, tendo ficado definido “que os clubes do mesmo campeonato só podem emprestar, no máximo, seis jogadores, e um por clube”.