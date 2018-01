Kamil Stoch continua imparável na 66.ª edição do Torneio dos Quatro Trampolins de saltos de esqui. Em Innsbruck, Áustria, palco do terceiro de quatro eventos que compõem a mítica competição de saltos de esqui, o polaco somou a terceira vitória consecutiva na prova.

Caso vença na cidade de Bischofshofen, na Áustria, a 6 de janeiro, Kamil Stoch garante o Grand Slam dos saltos de esqui e entra para a história do evento como o segundo saltador a vencer as quatro provas do torneio (feito até à data reservado ao alemão Sven Hannawald, na época 2001-2002).

Stoch, que só muito dificilmente não sairá vencedor do célebre torneio dos “homens voadores”, somou na Áustria a 25ª vitória da carreira na Taça do Mundo e ascendeu ao 7º lugar na lista de atletas com maior número de triunfos de sempre igualando o austríaco Andreas Felder. Está apenas a três de apanhar o alemão Martin Schmitt.

créditos: Stanko Gruden/Agence Zoom

Depois das vitórias em Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen, na Alemanha, Kamil Stoch, campeão em título da temporada passada, impôs-se, em Innsbruck, com saltos de 130m e 128.5m e um total de 270.1 pontos. E viu o alemão Richard Freitag, o principal rival na corrida ao troféu da “Águia Dourada” abandonar a prova em virtude de uma queda na primeira ronda, e, por esse facto, não pontuando.