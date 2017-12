A informação consta de uma nota da Casa Civil do Presidente da República enviada hoje à Lusa, na qual é acrescentando que a nova administração da transportadora aérea integra ainda Américo Borges, como administrador executivo, William Boutler, administrador para a área comercial, Joaquim Teixeira da Cunha, para a área administrativa, Patrick Rotsaert, para a área de operações de voo, Vipula Mathanga Gunatilleka, para a área financeira, e Eric Zinu Kameni para a área de manutenção.

Luís Eduardo dos Santos, Arlindo Silva e Mário Rogério Von Haff integram o novo conselho como administradores não executivos, de acordo com o mesmo decreto presidencial, com as nomeações, assinado pelo Presidente angolano.

Num outro decreto, João Lourenço extinguiu a comissão de gestão que administrava a TAAG, coordenada por Joaquim Teixeira da Cunha, conforme nomeação de julho último decidida por José Eduardo dos Santos, então Presidente da República e chefe de Governo.

O Governo angolano criticou a 13 de julho a “forma brusca” como a Emirates terminou a parceria de gestão da TAAG, justificando não nomear na altura um novo conselho de administração para a transportadora aérea de bandeira devido à proximidade das eleições gerais, que se realizaram a 23 de agosto passado.