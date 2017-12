Citado no comunicado enviado após a conclusão da reunião ordinária que decorreu na quarta-feira à noite, em Lisboa, e cujo ponto único era a aprovação daquele documento, o presidente do Montepio, António Tomás Correia, afirma que esta “votação expressiva (…) demonstra, mais uma vez, o grau de envolvimento e a motivação” dos associados com a instituição.

“Estamos fortemente mobilizados para contribuir em 2018 para o desenvolvimento económico e social do país através do relacionamento com as instituições do terceiro setor”, acrescenta.

Segundo o plano de ação e orçamento divulgado aos associados, a Associação Mutualista prevê que este ano consiga lucros de 17,4 milhões de euros e 30,5 milhões de euros em 2018.

Em 2016, a Associação Mutualista conseguiu lucros de 7,4 milhões de euros, numa inversão dos resultados face ao prejuízo de 393,1 milhões de euros de 2015.

Apesar da divulgação destas perspetivas financeiras, à Associação Mutualista Montepio ainda falta dar a conhecer as contas consolidadas referentes a 2016. É nestas contas que a associação faz a consolidação dos resultados de todas as empresas em que tem participações no capital, permitindo uma visão mais abrangente da sua situação.

Quanto a este ponto, o presidente do Montepio disse aos associados, no arranque dos trabalhos, que a Associação Mutualista irá apresentar as contas consolidadas de 2016 “nos prazos estatutariamente previstos, ou seja, até 31 de março de 2018″, garantido que esta prestação de contas será feita “com rigor e transparência e no quadro legal existente”.