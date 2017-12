Boeing e Embraer estão em conversações "em relação a uma potencial combinação dos seus negócios", indica um comunicado conjunto emitido esta quinta-feira em São Paulo e Chicago, respetivamente cidades que acolhem as sedes das duas companhias aeronáuticas. O comunicado conjunto destaca, contudo, que "não há garantia de que qualquer transação resultará destas discussões".

As primeiras informações sobre a possível aliança entre a Boeing e a Embraer fizeram disparar os preços das ações da brasileira na Bovespa, com valores que chegaram a uma valorização de 30% durante a sessão, fechando com um avanço de 22,5%.

Tudo isto num cenário de incerteza assumida no próprio comunicado. "Qualquer transação estará sujeita à aprovação do Governo Brasileiro e dos órgãos reguladores, dos conselhos de administração das duas companhias e dos acionistas da Embraer".

Mas isso não impediu os mercados de se agitarem após o Wall Street Journal ter avançado com a notícia que a Boeing teria feito uma oferta de alto valor para adquirir as ações da Embraer, e que as duas partes aguardariam a aprovação do governo brasileiro, que tem uma golden share, com poder de veto.