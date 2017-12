A reabilitação e reforço estrutural de três pontes sobre os rios Criz e Mondego, na rede de estradas da albufeira da Aguieira, envolvendo um investimento de sete milhões de euros, está concluída, foi hoje anunciado.

De acordo com uma nota da Infraestruturas de Portugal (IP), “foi concluída a empreitada de reabilitação dos pilares e fundações das pontes sobre o Rio Criz (I e II), na EN234”, na zona de Mortágua e de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, e “na Ponte de São João de Areias na EN234-6”, sobre o Mondego, na região de Santa Comba Dão.

As obras implicaram “um investimento de cerca de sete milhões de euros no reforço das condições de segurança e de circulação na rede viária na albufeira da Agueira, no distrito de Viseu”, sublinha a empresa na mesma nota, enviada hoje à agência Lusa.

Nas duas pontes sobre o rio Criz, com extensões de cerca de 180 metros e de 300 metros, foram substituídas “as fundações existentes nos pilares localizados no interior da albufeira, através da execução de estacas” e reparadas “patologias estruturais e de durabilidade nos pilares e capitéis”, refere a IP.

Na travessia mais extensa sobre o afluente do rio Dão foram também reforçados os fustes de pilares, “através da execução de ‘encamisamento’ em betão armado” e foi feito o “levantamento do tabuleiro e substituição dos aparelhos de apoio da ponte”.

Na ponte em São João de Areias, com “vão total com 260 metros de extensão”, a empreitada envolveu “reforço das fundações com estacas, nos pilares localizados no interior da albufeira”, e com microestacas e ‘encamisamento’ “até ao nível de máxima cheia e preenchimento do interior com betão”, além da “reabilitação geral até à cota de topo de todos os pilares e proteção geral da face exterior dos pilares”, indica a Infraestruturas de Portugal.

“A concretização destas intervenções, de elevada complexidade ao nível técnico, assegura a reposição dos níveis de estabilidade estrutural nas travessias sobre a albufeira da Agueira bem como o levantamento dos condicionamentos à circulação anteriormente existentes”, conclui a empresa.