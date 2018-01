O Despacho n.º 538/2018, publicado hoje na segunda série do Diário da República, foi assinado a 21 de dezembro de 2017 pelo ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes e o secretário de Estado do Orçamento, João Rodrigo Carvalho Leão.

A coleção de Joan Miró, composta por 85 obras, ficou na posse do Estado Português, após a nacionalização do BPN em 2008, e, em 2016, a Câmara Municipal do Porto anunciou que iria permanecer na Casa de Serralves, depois de o Governo ter escolhido a cidade para a acolher em permanência.

As obras foram expostas pela primeira vez em Serralves, e estão agora – na totalidade – em exposição no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, até 13 de fevereiro.

No despacho hoje publicado, os governantes recordam que a Direção-Geral do Património Cultural e a Fundação de Serralves celebraram um protocolo para a realização desta exposição, cuja relevância sublinham “no âmbito da divulgação pública das obras de Joan Miró e da formação de novos públicos”.

Para dar cumprimento aos compromissos assumidos no referido protocolo, as duas tutelas autorizam a transferência de 69.495 euros por parte da Direção-Geral do Património Cultural para a Fundação de Serralves, “reconhecendo-se esta como excecional e especialmente fundamentada”.