A empresa chinesa de aluguer de aviões China Aviation Leasing (CALC) anunciou hoje que chegou a acordo para a compra de 50 Airbus A320neo, por 5.420 milhões de dólares (4.535 milhões de euros).

Os aviões serão entregues ao longo de 2023 e a encomenda poderá acrescer mais 15 aviões, dependendo do cumprimento de certas condições, explicou a CALC em comunicado.

Com este acordo, a firma de aluguer de aviões a longo prazo a companhias aéreas eleva para 203 o número de aviões comprados ao fabricante europeu Airbus.

O novo pedido ocorre numa altura em que a CALC está a ampliar a frota, em resposta ao desenvolvimento rápido do transporte aéreo no país asiático, que em poucos anos deverá superar os Estados Unidos como o maior mercado do mundo para a aviação comercial.

Só este ano, a CALC acrescentou cem aviões à frota.