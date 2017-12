Os trabalhadores dos armazéns dos super e hipermercados iniciam hoje uma greve a que se juntará o pessoal das lojas no sábado e no domingo, mas as empresas preveem o normal funcionamento dos estabelecimentos.

A paralisação, convocada pelos sindicatos da CGTP, tem como objetivo pressionar a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) a evoluir na negociação do Contrato Coletivo do setor para que se concretizem aumentos salariais, alterações de carreira e regulamentação dos horários de trabalho. A APED garantiu, em comunicado, “o normal funcionamento de todos os estabelecimentos”, apesar da paralisação de três dias, que hoje abrange só o pessoal dos armazéns e centros de logística. Os trabalhadores do Lidl em greve concentram-se às 6:30 no entreposto de Braga e às 11:00 junto à sede da empresa no Linhó, Sintra, onde estará também o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos. Os trabalhadores da logística da Sonae vão concentrar-se às 8:00 junto ao seu local de trabalho, na Maia, Porto, enquanto os do Minipreço protestam às 9:00 junto ao armazém de Torres Novas. Continuar a ler A greve continua no fim-de-semana, vésperas de Natal, também com os trabalhadores das lojas Lidl, Minipreço, Pingo Doce e Continente. Isabel Camarinha, presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores do Comércio, disse à agência Lusa que a paralisação deverá ter “uma forte adesão, tendo em conta o descontentamento dos trabalhadores pelo arrastamento da negociação do Contrato Coletivo”. “Mas isso não quer dizer que as lojas encerrem, porque a maioria consegue manter-se aberta com muito poucos trabalhadores”, disse a sindicalista. A APED garantiu que “estão asseguradas todas as condições para que os consumidores portugueses possam aceder a todos os serviços habitualmente prestados nesta época festiva pelos hipermercados, supermercados e lojas de retalho não alimentar/especializado dos associados da APED”. As empresas associadas da APED empregam 111 mil trabalhadores.