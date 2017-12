Falando em representação da CIP numa audição do grupo de trabalho que está a apreciar os projetos de lei sobre a alteração do regime jurídico da transmissão de empresa ou estabelecimento, no parlamento, Nuno Biscaya considerou que a oposição do trabalhador ao processo - medida que consta nos documentos do PCP, BE e PAN, sendo o do PS o único que não o inclui - pode “influir no preço da transmissão e também pôr em causa todos os outros trabalhadores envolvidos”.

Para o responsável do departamento de Assuntos Jurídicos da CIP, “a opção não pode ser determinante no sentido de condicionar a transmissão”, razão pela qual apelou para uma “ponderação muito séria” desta medida.

Em alternativa, apontou que o trabalhador pode rescindir o contrato ou recorrer aos tribunais.

Relativamente à necessidade de as empresas obterem uma autorização do Ministério do Trabalho sobre a transferência para outras companhias, medida presente nalguns destes projetos de lei, Nuno Biscaya sustentou que isso “limita a livre iniciativa privada”.