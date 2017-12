Junqueras, para fazer campanha, recorre a proibidas entrevistas radiofónicas, valendo-se do expediente da chamada para um amigo. Puigdemont intervém em todos os comícios da sua lista Junts per Catalunya através de um ecrã que o põe em direto de Bruxelas com o palco e a plateia em sucessivos lugares da Catalunha. O número 2 de Puigdemont, Jordi Sànchez, está na cadeia.

Não há memória de coisa assim, espanto ainda maior quando a eleição acontece num país do continente que se auto-proclama com orgulho como campeão da democracia e da tolerância. Tudo é insólito em volta da eleição desta quinta-feira na Catalunha.

Na aparência, o que está no programa é a escolha de deputados, a partir de todas as listas partidárias, da qual deve resultar um parlamento e um governo. Mas, de facto, estamos perante uma consulta que é mais um referendo do que uma eleição.

Questões básicas numa campanha eleitoral, como programas políticas para desenvolvimento, educação, saúde ou economia, quase não são discutidas. A Catalunha está com as suas principais instituições congeladas, mas também não discutem como voltar à normalidade. O que aparece no centro do confronto é ver quem tem mais peso: os independentistas ou os espanholistas constitucionalistas.

O que é de facto mais necessário na Catalunha é a recuperação da concórdia social e da boa convivência, a pacificação da cena política, a harmonização da razão com o sentimento e a recomposição do tecido económico.

Há um dado estranho: na rua, sente-se pouco a campanha. Até parece que o independentismo está a preferir não dramatizar esta campanha para assim evitar a mobilização da parte espanholista, que se apresenta como a constitucionalista. No entanto, os estudos sobre intenções de voto sugerem que a participação pode atingir espantosos 80% do eleitorado catalão. A forte afluência pode trazer o desempate entre os dois blocos igualados: os independentistas e os constitucionalistas-espanholistas.

As sondagens estão proibidas nestes derradeiros dias de campanha, mas todos os dias há estudos de opinião divulgados com recurso à publicação em território estrangeiro, no caso, Andorra – prática que também já funcionou em Portugal nos anos a seguir à revolução do 25 de Abril.

O cenário catalão segue carregado de incógnitas. Há alguma especulação sobre um golpe de última hora que seria Carles Puigdemont sair do auto-exílio e aparecer na Catalunha para votar. É improvável que venha a acontecer, mas não é de excluir a possibilidade que tenderia a favorecer o pleno independentista – embora a polícia espanhola esteja híper-focada nas fronteiras, designadamente a marítima, para travar este cenário.