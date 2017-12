1. Ao contrário do primeiro-ministro, não posso dizer que 2017 tenha sido “um ano particularmente saboroso”. De um ponto de vista pessoal, que venha 2018. Do ponto de vista de Portugal, bastaria tudo o que ardeu para não usar as palavras do primeiro-ministro. Do ponto de vista do mundo, por onde começar?

2. Na sua mensagem de 25 de Dezembro, o Papa Francisco começou por aqui: “Enquanto sopram no mundo ventos de guerra e um modelo de progresso já ultrapassado continua a produzir degradação humana, social e ambiental...” É difícil não querer citar o Papa Francisco quando o ouvimos ou lemos porque há no que ele diz, nas palavras escolhidas, uma qualidade rara da própria palavra, do verbo resgatado à usura, ao abuso. Quem já tenha estado no meio de uma multidão a escutar Francisco é testemunha de como este papa tem uma extraordinária capacidade empática, que vem da postura, da voz, da entoação, da proximidade, ou humanidade, que consegue pôr no que diz, sem nada soar a falso, ou a esforço. Mas, além disso, Francisco devolve às palavras uma força que só por si é acção. Quem diz estas palavras tem o que dizer, e di-lo porque tem de ser.

Que grande líder político hoje fala de “um modelo de progresso já ultrapassado” que “continua a produzir degradação humana, social e ambiental?" Ao longo dos anos, e nos lugares em que essa degradação chegou tão longe, Francisco tem sido uma voz visceralmente avessa ao capitalismo contemporâneo, a voz de um outro futuro, sim.

Mesmo para tudo o que este ano ardeu em Portugal estas palavras cabem, têm sentido, experimentem aplicá-las aos incêndios tal como eles se deram. Muito do mundo hoje, em todas as suas veredas, cabe nas palavras de Francisco, e essa não é a sua virtude menor. Encontrarmo-nos tantos, e tão diferentes, no que ele diz.

3. Assim, com uma frase apenas, o papa estabeleceu o ponto de vista, o ângulo a partir do qual nos falava, e juntava, neste planeta, no dia 25 de Dezembro de 2017, segundo o calendário cristão. E, não por acaso, o primeiro lugar do mundo que Francisco escolheu destacar foi aquele a que os cristãos chamam Terra Santa, e geograficamente se situa entre Israel e Palestina.