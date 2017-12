Estamos na era das redes sociais e da informação digitalizada. O Presidente dos Estados Unidos diz o que pensa directamente aos seus seguidores e opositores através do Twitter. Os órgãos de informação digital (como o SAPO24) chegam às pessoas antes da televisão, que chega antes da imprensa em papel. Neste quadro, pode perguntar-se para que serve uma agência informativa como a Lusa, que fornece notícias aos fornecedores tradicionais de notícias. A Lusa custa dinheiro aos contribuintes, mediante o pagamento de uma indemnização compensatória. O modelo de negócio é o seguinte: a empresa, que é maioritariamente detida pelo Estado (50,14%) vende as notícias aos órgãos de comunicação social assinantes (qualquer entidade pode assinar) e o Estado paga o prejuízo que possa haver. A tutela é do Ministério da Cultura. Para fazer as notícias, a Lusa tem 280 jornalistas espalhados por dezenas de países, inclusive os PALOP – é uma rede de correspondentes que nenhum órgão de comunicação social pode manter e assim a agência supre essa necessidade.

Ao longo dos anos, a agência tem vindo a lidar com problemas políticos que foram resolvidos melhor ou pior, conforme a conjuntura. A empresa foi constituída na sua presente denominação em 1986, vinda de outra, a ANOP, que por sua vez vem da ANI, a agência noticiosa do Estado Novo. Ao ser formada a ANI (1947) não havia qualquer pretensão de imparcialidade; o Governo informava o que achava do seu interesse e omitia o que não lhe convinha. Depois da Revolução, a situação andou ao sabor das ideologias dominantes nos vários momentos políticos, os governos garantindo sempre que não interferiam na orientação das notícias, as oposições queixando-se precisamente do contrário. Provavelmente, ambos tinham razão; se já é difícil ser neutro e imparcial numa notícia (há quem admita que é impossível) quando ela vem de um organismo tutelado por um Ministério, a assunção de parcialidade é difícil de evitar.

Outro problema é o custo, sempre insustentavelmente deficitário em termos operacionais. Quanto custa uma rede internacional de jornalistas? Em 2015 foram 13 milhões de euros, em 2016, 16 milhões. E não chegavam, nunca chegam. A Lusa é tutelada por um dos ministérios menos favorecidos no Orçamento de Estado, que tem de dividir os parcos fundos por monumentos nacionais, instituições culturais (como os museus) e iniciativas de divulgação com custos nunca cobertos pelas receitas.

A estrutura da empresa tem um conselho de administração, dirigido por um Presidente, e várias direcções, a mais importante das quais é, como seria de esperar, a de Informação. Desde 2015, a Presidente era Teresa Marques, uma jurista especializada em Recursos Humanos; e o Director de Informação o jornalista Pedro Camacho.