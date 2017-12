É com recurso a uma carta aberta que a Apple pede desculpas aos clientes pela situação de baixo desempenho das baterias dos modelos mais antigos do iPhone. Contudo, há a justificação de que o sucedido não foi intencional para que haja um aumento das vendas do mais recente modelo, o Iphone X.

"Nunca faremos nada para encurtar intencionalmente a vida de qualquer produto da Apple ou para degradar a experiência do utilizador, para impulsionar as atualizações dos clientes [quanto aos modelos comprados]. O nosso objetivo sempre foi criar produtos que os nossos clientes adoram, bem como fazer durar os iPhones o maior tempo", lê-se.

As alterações ao sistema operativo foram realizadas para combater um outro problema: os desligamentos inesperados nos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE. Assim, no iOS 10.2.1 foi atualizado o software que regula o desempenho máximo de alguns componentes. Em alguns casos essas alterações "podem passar despercebidas, mas outros utilizadores podem aperceber-se de reduções no desempenho" da bateria.

Há ainda, por parte da Apple, a preocupação em explicar "como envelhecem as baterias", com recurso a um novo artigo de suporte intitulado "Bateria e desempenho do iPhone", publicado no site.

Considerando os comentários dos utilizadores, a Apple decidiu agir. "Sempre quisemos que os nossos clientes pudessem usar os seus iPhones durante o maior tempo possível. Estamos orgulhosos pelo facto de os produtos da Apple serem conhecidos pela sua durabilidade e por manterem o seu valor durante mais tempo do que os produtos dos nossos concorrentes". Para atender às preocupações clientes, "reconhecer a sua lealdade e recuperar a confiança de qualquer um que tenha duvidado das intenções da Apple", surgem algumas medidas.