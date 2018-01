O fadista, distinguido com dois Prémios Amália, é acompanhado no palco iraniano pelos músicos José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença, na viola, e Daniel Pinto, na viola baixo.

Ricardo Ribeiro venceu no ano passado o Prémio Carlos Paredes/Vila Franca de Xira ‘ex-aequo’ com o Quarteto ARTEMSAX & Lino Guerreiro, e fez parte do álbum “From Baroque to Fado”, da orquestra Os Músicos do Tejo.

A atuação de Ricardo Ribeiro, em Teerão, “surge na sequência da crescente internacionalização do fadista, que no ano passado se estreou nos palcos britânicos”.

Refira-se que revista britânica Songlines, publicação especializada em músicas do mundo, nomeou, em 2017, o fadista para o Prémio Melhor Artista do Ano, pelo seu álbum “Hoje é Assim, Amanhã Não Sei”, que considerou ser a consolidação do intérprete de “Porta do Coração”.

A Songlines tem seguido de perto a carreira de Ricardo Ribeiro, e já em 2008 o identificara como “Rising Star of Fado” (“Estrela em Ascensão no Fado”).