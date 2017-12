A casa de fados Adega Machado, no Bairro Alto, em Lisboa, celebra na quinta-feira 80 anos, com a participação de artistas que fizeram parte do elenco, como Florinda Maria, Marina Rosa, Fernanda Pinto, Maria de Portugal e Fernando de Sousa, foi hoje divulgado.

A sessão tem início às 20:30 e conta ainda com Isabel Noronha, Bárbara Santos, Marco Rodrigues e Filipe Acácio, António Chainho, Elsa Laboreiro, Joana Veiga e Carina Mateus, entre outros, estando previsto uma projeção de imagens históricas. A Adega Machado foi fundada em 1937 pelo guitarrista Armando Machado, autor de vários fados tradicionais como o Súplica, Santa Luzia, Cigano, Aracélia ou Maria Rita, e pela sua mulher a fadista Maria de Lourdes Machado. Amália Rodrigues (1920-1999) atuava, pelo menos uma vez por ano, na Adega Nachado, onde, em 1944, foi estreado o auto fadista ”O Julgamento do Chico do Cachené”, de João Linhares Barbosa. A fachada de azulejos do edifício, de autoria do artista plástico Thomaz de Mello (Tom, 1906-1990), está classificada como "património municipal". A decoração do interior da Adega Machado, com nova gerência desde 2012, inclui obras de pintura e desenho também de Tom.