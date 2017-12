O festival de música eletrónica Neopop vai realizar-se em Viana do Castelo, nos dias 9, 10 e 11 de agosto, em 2018, e anunciou hoje os primeiros 11 nomes, entre os quais Jeff Mills e Joseph Capriati.

Em comunicado, a organização do festival anunciou, para a 14.ª edição, os nomes de Jeff Mills, Ben Klock, Joseph Capriati, Solomun, Nastia, Solar, Apollonia, Adriatique, Zadig, Lewis Fautzi e Trikk.

A organização recordou que o evento contou com “27 mil espectadores na edição 2017, 90 jornalistas de todo o mundo presentes, um festival que foi aclamado por referências da imprensa, como o Guardian ou a DJ Mag, como um dos festivais mais íntimos e convidativos no circuito global”.

No mesmo comunicado, a organização recordou a exposição “The Art of Techno”, cujos quadros vão agora ser vendidos num leilão ‘online’, entre 25 de dezembro e 08 de janeiro, revertendo as receitas para a Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo e para a Fundação Amigos do Autismo.

A edição de 2017 do Neopop voltou ao forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, com nomes como Kraftwerk, Moderat e Helena Hauff, entre muitos outros.

Os bilhetes para os três dias estão à venda a partir de 75 euros, mais taxas.

O Neopop junta-se, assim, a uma série de festivais do próximo verão, que já começaram a revelar nomes dos cartazes.

Na semana passada, Vilar de Mouros anunciou as presenças de Human League e Los Lobos, em 2018, enquanto Paredes de Coura confirmou a islandesa Björk.

Por seu lado, o Alive anunciou os concertos de At The Drive In, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.

O Rock in Rio vai contar com Muse, The Killers e Bruno Mars, enquanto o Cool Jazz confirmou Gregory Porter e David Byrne.

Também o festival Sudoeste anunciou já Hardwell e Marshmello.

Na área do metal, a próxima edição do Barroselas Metalfest, a decorrer de 27 a 29 de abril, vai contar com nomes como os norte-americanos Suffocation, os noruegueses Carpathian Forest e os suecos Nifelheim, enquanto o festival de Vagos já anunciou Cradle of Filth, Converge, Ensiferum e Dragonforce, entre outros.