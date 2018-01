Com direção de Rui Catalão, o espetáculo abre o ciclo “Portugal em vias de extinção”, a decorrer no teatro nacional, até março, que integra espetáculos de teatro, dança, concertos, oficinas, conferências e debates.

Sem qualquer formação em jornalismo ou representação, um elenco composto por doze pessoas funciona como uma redação, com ideias e materiais a serem discutidos em grupo, com o objetivo de aprender a observar, seguir acontecimentos, comunicar, verbalizar histórias e testemunhos.

A escolha do elenco dependeu dos próprios participantes desta oficina de trabalho, explicou hoje à imprensa Rui Catalão, no final do ensaio da peça, que vai ser representada na sala Estúdio.

Um dos pressupostos para o espetáculo foi fazer com que o elenco aproveitasse também o anonimato de cada um, levando para o palco histórias e situações que viveram na realidade.