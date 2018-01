“Não a consigo tocar de cor e isso faz com que esteja sempre atenta à partitura durante as 14 horas. Não dá para divagar, embora isto esteja próximo da meditação”, disse.

Joana Gama diz que esta é uma obra muito particular do repertório de Satie, escrita num tempo em que estava fascinado pelo gótico e por uma certa solenidade. Remete para a introspeção e para a ideia de permanência e repetição.

Da experiência de ter tocado “Vexations” em 2016 em Viseu, Joana Gama recorda-se que durante as 14 horas alguém lhe fez uma massagem nas costas, comeu dois quadrados de chocolate e borrifou a boca com água para não desidratar.

Ficou com dores nas mãos e nas costas, mas isso não a impediu de repetir agora a experiência, que descreve como uma prova de alta competição. Desta vez fará uma massagem antes de se sentar ao piano, levará frutos secos e chocolate negro, caso precise de repor energias.

Tal como em Viseu, a presença de público em Lisboa deverá variar ao longo do dia.

Joana Gama permanece no universo de Erik Satie, no qual entrou há alguns anos. Em 2016, a propósito dos 150 anos do nascimento de Satie, deu uma série de concertos em Portugal, coordenou uma edição especial da partitura “Embryons desséchés”, fez palestras em escolas, lançou os álbuns “Harmonies”, com Luís Fernandes e Ricardo Jacinto, e “Satie.150″ e fez um recital para crianças.

“O que eu acho interessante em Satie é que ele, através da música, dos escritos, permite pensar em vários domínios. É infindável”, disse.