Ser-se do Montijo é ter toda uma linguagem própria que mais ninguém entende. Dizer “tó”como interjeição de espanto para tudo e mais alguma coisa e chamar de “mandongo” a tudo o que estiver sujo ou desarrumado. Como se não bastasse todo esse vocabulário próprio, ser-se do Montijo é também trocar vogais, e passar a ser-se do “Muntije”, ou acrescentar, sempre que se fala dos “nóisses”.

Os Alcochetanos (de Alcochete, portanto) dizem que a ponte é "deles", que dali é que se vê a ponte e pardais ao ninho. Mas depois nós perguntamos-lhes pelo comboio e a coisa corre mal. Porque ser do Montijo, também é isto, viver uma rivalidade com Alcochete que resulta numa relação de amor-ódio, que, ainda assim, não nos impede ir lá ir beber uns copos. E porque os Alcochetanos nunca ultrapassaram esse desgosto de não terem comboio, mesmo que no Montijo também já não tenhamos.

Porque ser-se do “Muntije” é celebrar sempre os “nóisses”. O “nóisse” Pálinhe Futre, mesmo quando diz que “vão vir charters”, um Labreca, mais conhecido por Ricardo e por ter tirado as luvas a defender penaltis no “Eure” e a Taberna dos Cabrões, porque saiu na Time Out.

Isto porque ser-se do Montijo é também comer muito bem e, sobretudo, comer muito porco, que é também conhecido por “tó” por estas bandas. É comer iscas nos “Cabrões”, entremeadas no Ilhéu e coiratos no “Cinco”. Quando não se come porco, vai-se à Bella Pizza, essa pizzaria onde se fazem os jantares de turma do secundário e onde se voltou mais tarde pelo saudosismo da bola de espelhos no teto, da luz vermelha e do concerto do Eros Ramazoti a passar em loop numa tela gigante. E onde a sangria é barata.

Ser-se do Montijo é ter-se muito orgulho em ser-se do Montijo, é rir de quando o resto do mundo não percebe o dialecto, é conseguir sempre descobrir mais uma palavra que afinal não é portuguesa e só Montijense. É trazer-se esse resto do mundo a tentar descobrir o que é o Montijo, o que é falar no Montijo e o que é que se come no Montijo, sem nunca conseguir explicar o que é isto de ser-se do Montijo, um quase mundo à parte.

