Mas que lenda é esta? Ninguém a conta melhor que gente da terra, e Maria José faz um resumo ao SAPO24 . “A história do Galo de Barcelos está ligada a uma lenda antiga sobre um peregrino que, a caminho de Santiago de Compostela, parou por Barcelos e acabou sendo condenado à forca por uma série de crimes que tinham acontecido naquela região. Ele clamou estar inocente e, no dia em que ia ser enforcado, pediu que o levassem à presença do juiz que o tinha condenado. O juiz estava a meio de um grande banquete com os amigos e tinha um galo (ou frango) assado em cima da mesa.”, começa por contar.

Oriunda de Barcelos, Maria José pensou em levar a sua terra além-fronteiras. Para isso, o conhecido Galo foi a peça chave. “A ideia surgiu em 2015, com uma sugestão do então Vereador do Turismo e Artesanato de Barcelos, Carlos Brito: eu [podia] oferecer uns Galinhos em miniatura a estrangeiros durante as minhas viagens. Os Galos vêm acompanhados pela lenda do Galo de Barcelos, traduzida em várias línguas”, explica.

Numa altura em que as companhias do Médio Oriente estavam recrutar em Portugal, Maria José não hesitou. “Dizia-se que era mais fácil entrar nessas, além de os salários serem mais altos, ofereciam casa e voavam para mais continentes. Consegui entrar para a Etihad Airways, a companhia nacional dos Emirados Árabes Unidos, que tem sede em Abu Dhabi”.

“Acabei por trabalhar em revisão de texto e investigação no CLEPUL, um grupo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas ao fim de algum tempo estava a ficar desmotivada e diria mesmo que talvez me sentisse um bocadinho sufocada em Lisboa”, continua.

Maria José estudou Ciências da Comunicação com o objetivo de ser jornalista. Contudo, viu-se em situações diferentes das que havia pensado. “Quando acabei o curso não era fácil encontrar emprego em jornalismo — que era o que eu pensava fazer — e ao mesmo tempo também me apercebi que não tinha assim tanta aptidão para esse trabalho”, começa por contar ao SAPO24 .

Se Portugal tem vários símbolos, o Galo de Barcelos é um deles. Esta figura — cujas representações variam no tamanho e na cor — é hoje sinónimo de portugalidade. Maria José Vilas Boas é a responsável pelo projeto “Galo pelo Mundo” e faz a conhecida figura ‘voar’ além fronteiras, numa aventura registada e partilhada, fotografia a fotografia, no Instagram.

“O peregrino lá insistiu na sua inocência e disse ‘É tão certo eu estar inocente como esse galo cantar quando eu for enforcado!’. Diz a lenda que nesse momento o galo assado efetivamente se levantou e cantou!”.

E engane-se quem pensa que o homem não se salvou da forca. “As pessoas do banquete correram para salvar o peregrino, mas chegando lá descobriram que a corda se tinha soltado durando o enforcamento e o milagre foi atribuído a Santiago de Compostela”, refere.

Barcelos é, também, terra de oleiros. E são estes que representam o Galo, embora a figura como a conhecemos tenha “mudado ao longo dos anos e os artesãos [arranjem] sempre novos modelos”. Contudo, é sempre uma forma de representar a lenda.

Mas como é que o Galo chega a símbolo nacional? Maria José tem uma teoria. “Talvez tenha sido porque a figura é muito curiosa e foi fazendo sucesso entre estrangeiros. Quem sabe?”.

E foi para dar rumo a esta ideia que Maria José começou a mostrar as figuras da sua terra nas redes sociais. “Sendo que o Galo é um símbolo regional mas também um símbolo nacional, fez bastante sentido que eu tentasse divulgá-lo, bem como o país e até a cidade [de Barcelos]. Depois desta ideia, ocorreu-me também que seria engraçado tirar fotografias com o Galo pelas cidades por onde passasse e partilhá-las nas redes sociais”.

A inspiração, conta, veio do filme O Fabuloso Destino de Amelie. “Há um gnomo que é levado pelo mundo e tiram-lhe fotografias em locais emblemáticos. Comecei por partilhar no meu Instagram e Facebook pessoais, mas ao fim de algum tempo achei que o Galo que andava pelo Mundo já merecia um sítio seu — daí o nome que dei ao perfil no Instagram onde agora publico essas imagens: Galo pelo Mundo”.

“Com os Galinhos em miniatura nem sempre é fácil para mim oferecê-los assim a desconhecidos, mas com esta ideia do Instagram arranjei outra maneira de o divulgar. Com o meu emprego tenho oportunidade de levar o galo a pontos do globo bastante distintos. Não são tantos como gostaria e estou dependente da escala de trabalho que me dão, mas vou tirando as fotos onde e quando vejo que é mais giro e faz sentido”, revela.

Olhando para o Instagram, percebe-se que a figura do Galo foi mudando com o tempo. “Quando comecei usei um dos Galos em miniatura para as fotos, depois arranjei outro um bocadinho maior e mais resistente para as viagens e as quedas que acontecem enquanto tiro as fotos”, conta Maria José. “Esse é o que uso agora em quase todas as fotos, mas quando volto a Barcelos sirvo-me dos Galos que estão espalhados pela cidade. No fundo tenho um Galo que anda sempre comigo, mas qualquer imagem dele serve o meu objetivo de divulgar o símbolo”.

A ideia de viajar com o Galo foi bem recebida por todos. E trouxe consigo algumas surpresas. “Apesar do objetivo com a partilha na Internet ter começado por ser mostrar o Galo a estrangeiros, há muitos portugueses, emigrantes ou lusodescendentes a verem as fotos e a adorarem. Por comentários ou mensagens alguns mostram-se mesmo orgulhosos por verem um símbolo português espalhado pelo mundo”, diz. E também os colegas de trabalho querem perceber que Galo é este. “Veem-me a tirar fotos e também ficam curiosos. Aí surge mais uma oportunidade de lhes explicar o que é”.

Quanto aos barcelenses, as reações também são positivas. “A mim parece-me que o sentimento é acima de tudo de orgulho por verem o Galo, que é da terra, a passear por esse mundo fora e a marcar a presença portuguesa”, diz Maria José.

Entre viagens, o Galo de Barcelos já visitou 35 países, tendo estado em 52 cidades. E já existem planos para o futuro. “Já o levei a todos os continentes (exceto os Pólos), agora gostava de o levar, um dia, a todas as ex-colónias portuguesas, só pelo simbolismo que teria. Já o levei ao Brasil e a Macau. Ainda falta! Mas nem todas as ex-colónias são destinos que estejam no meu top de sítios a visitar, além de também não fazerem parte dos destinos da companhia aérea em que trabalho, por isso é um objetivo a longo prazo. De resto, quero levá-lo ao máximo de sítios possíveis”, remata.