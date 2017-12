A “mediação forçada” obriga a vítima e o assediador a chegar a um acordo interno, mantendo o caso dentro de portas e longe dos tribunais e da opinião pública.

Os senadores Lindsey Graham, republicano, e Kirsten Gillibrand, democrata, apresentaram no início do mês um projeto de lei que proibia a “mediação forçada”, por considerarem que protege o assediador, que continua a trabalhar na empresa, na maior parte dos casos.

Segundo as estimativas de Graham e Gillibrand, cerca de 60 milhões de pessoas estão sujeitas a esta prática nos seus locais de trabalho.

O Instituto de Políticas Económicas, por seu lado, calcula que mais de metade dos trabalhadores norte-americanos está sob o regime da “mediação forçada”.

Smith, que anunciou a decisão no blogue da Microsoft, afirmou: “Silenciar as vozes das pessoas teve claramente um efeito de perpetuação do assédio sexual”.