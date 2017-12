Powell, a deputada que representa no parlamento britânico a zona afetada, adiantou pelo Twitter que os bombeiros evacuaram o edifício e que os serviços de emergência estão no local para atender eventuais feridos.

No entanto, salientou que não deverá haver vítimas em estado grave.

O serviço de combate a incêndios e resgate da zona metropolitana de Manchester (centro/norte de Inglaterra) indicou nas redes sociais que o fogo “está controlado”, ainda que se tenha alastrado do nono andar para outros pisos.

Uma pessoa foi levada para o hospital para ser atendida por inalação de fumo.

No combate ao incêndio no prédio da rua Joiner participaram doze camiões cisterna. Desconhecem-se, de momento, as causas do incêndio no prédio, que fica no bairro Northern Quarter.