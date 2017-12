"A meio do processo, apareceram propostas que nada tinham a ver com o objetivo inicial. O CDS opôs-se desde logo e impediu a votação antes do verão. Retomados os trabalhos parlamentares, o CDS manteve-se fiel ao objetivo inicial e rejeitou estas propostas", descreveu Assunção Cristas.

Segundo a presidente centrista, tudo decorreu normalmente desde abril, através de um grupo de trabalho específico para "acolher reparos e sugestões do Tribunal Constitucional", mas, em junho, houve iniciativas de outros partidos, consideradas como um "aproveitamento para fazer outras alterações", nomeadamente a devolução do IVA e o aumento do teto do financiamento privado dos partidos" e "nada explica o alargamento do âmbito dos trabalhos".

"No nosso entender, são uma inflexão no caminho feito ao longo dos últimos anos, caminho trilhado no sentido de conferir transparência e limites ao financiamento partidário. Votámos, por isso, contra estas alterações, que nos parecem inadmissíveis e escandalosas, tanto mais quanto dão eficácia retroativa à devolução do IVA, pondo fim a contenciosos tributários", continuou.

A líder democrata cristã dirigiu-se ainda ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e aos "seus poderes constitucionais", para pedir o veto do diploma, "devolvendo-o ao parlamento, na esperança de que os restantes partidos possam rever as suas posições".

"Fizemos o que estava ao nosso alcance para impedir a aprovação destas normas. Por nos parecerem de tal forma graves, votámos mesmo contra todo o diploma. No parlamento, continuaremos a batalhar e proporemos a revogação destas disposições", disse Assunção Cristas, em conferência de imprensa na sede nacional do CDS-PP, em Lisboa.

O líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, o deputado António Carlos Monteiro, que participou no referido grupo de trabalho sobre o assunto, reiteraram que o seu partido sempre esteve de "boa fé" no processo e, assim que "outros grupos parlamentares quiseram ir para além", disseram que discordavam e votariam contra.

"Até ao último minuto, fomos muito claros. Apelámos a que aquelas duas normas pudessem ser separadas. O problema estava no ‘já agora'...", afirmou Nuno Magalhães, citando uma intervenção de António Carlos Monteiro em sessão plenária na última semana. O presidente do grupo parlamentar centrista recordou ainda iniciativas do CDS para a limitação de cartazes eleitorais na rua (‘outdoors') e contra a isenção de IMI dos partidos.

O parlamento aprovou na quinta-feira passada, dia 21 de dezembro, em votação final global, por via eletrónica, alterações à lei do financiamento dos partidos, com a oposição do CDS-PP e do PAN, que discordam do fim do limite para a angariação de fundos.

Há mais de um ano, o presidente do Tribunal Constitucional solicitou ao parlamento uma alteração no modelo de fiscalização para introduzir uma instância de recurso das decisões tomadas.

Assim, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) passa a ser a responsável em primeira instância pela fiscalização das contas com a competência para aplicar as coimas e sanções.

Se os partidos discordarem, podem recorrer, com efeitos suspensivos, da decisão da ECFP, para o plenário do Tribunal Constitucional.

Contudo, além destas e outras alterações de processo, o PS, PSD, PCP, BE e PEV concordaram em mudar outras disposições relativas ao financiamento partidário, entre os quais o fim do limite para as verbas obtidas através de iniciativas de angariação de fundos e o alargamento do benefício da isenção do IVA a todas as atividades partidárias.

Até agora, os partidos podiam requerer a devolução do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), mas apenas para atividades diretamente relacionadas com a propaganda.

No debate em plenário, o CDS-PP acusou os partidos proponentes de terem avançado com alterações ao financiamento de forma "discreta" e exigiu "transparência" no parlamento.

(Notícia atualizada às 14h10)