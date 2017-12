Alguns dos e-mails encontrados no ‘laptop’ do antigo representante (membro do Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos) Anthony Weiner estavam marcados como sendo secretos (“classified”).

Desconhece-se, por enquanto, se os documentos eram secretos quando foram mandados para Huma Abedin ou apenas quando o Departamento de Estado estava a preparar-se para os divulgar.

Os e-mails foram divulgados na sequência de um pedido judicial nesse sentido, ao abrigo do Freedom of Information Act (Lei da Liberdade de Informação), apresentado pelo grupo conservador Judicial Watch.

O Departamento de Estado afirmou que costuma “rever cuidadosamente o conteúdo dos registos pedidos através da lei para determinar se alguma informação é sensível ou secreta”. O mesmo organismo, que corresponde ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, acrescentou que os documentos continham informação secreta que foi suprimida.