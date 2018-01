"Cada vez que se avança para a igualdade, por meio centímetro que seja, existem logo boas almas que imediatamente alertam que podemos cair no excesso", afirmam as signatárias de um texto publicado no site francetvinfo.

Trata-se de uma resposta à manifestação divulgada, esta terça-feira, dia 9, no jornal francês Le Monde, no qual um grupo de mulheres visa o "puritanismo" como uma das consequências do escândalo do produtor de cinema americano Harvey Weinstein.

"Na França, todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de assédio. Milhares de agressões sexuais. E centenas de violações", recorda o novo grupo formado por cerca de trinta mulheres, entre elas a militante feminista francesa Caroline de Haas e várias jornalistas.

Para elas, as mulheres que assinaram o texto publicado no Le Monde, "misturam deliberadamente uma relação de sedução baseada no respeito e prazer com a violência", para além de considerarem que a maior parte das personalidades citadas no jornal francês são "reincidentes em termos de defesa de criminosos pedófilos ou apologia da violação e utilizam a sua visibilidade mediática para banalizar a violência sexual". Finalmente, consideram que as 100 signatárias da carta "desprezam o facto de que milhões de mulheres sofrem ou tenham sofrido este tipo de violência".

Em março de 2017, Deneuve, de 74 anos, gerou polémica ao defender na televisão o cineasta Roman Polanski, acusado de ter violado uma menor há mais de 40 anos nos Estados Unidos, afirmando que este não sabia que a jovem tinha 13 anos.