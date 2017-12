O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou esta sexta-feira que a questão das quotas para acolhimento de refugiados será trabalhada até março e decidida em junho, saudando a criação de um instrumento financeiro para combater a imigração ilegal.

“As quotas vinculativas [para recolocação de refugiados] continuam a ser uma questão contenciosa, mas a temperatura diminuiu bastante”, disse Tusk, no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Reconhecendo que aparentemente será “muito difícil” chegar a um consenso nesta matéria, Tusk adiantou que todos darão o seu melhor, estando prevista uma avaliação em março, para que os líderes dos 28 possam decidir em junho.

“Temos que trabalhar muito para podermos chegar a um compromisso em junho”, sublinhou.

O líder do Conselho Europeu congratulou-se com o consenso em torno da criação de um instrumento financeiro, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual pós-2020, para combater a migração ilegal e que será debatido em fevereiro.

O primeiro-ministro português, António Costa, foi um dos líderes europeus que defendeu a manutenção do sistema das quotas.