O português Frederico Morais foi hoje eliminado na segunda ronda do Billabong Pipe Masters, 11.ª e última etapa do circuito mundial de surf, a decorrer em Oahu, no Havai.

O surfista luso esteve hoje longe das prestações que chegou a ter durante a temporada e, apesar de ter ‘atacado’ 10 ondas, o seu melhor foi um 3,83, quwe somado ao 2,17 da sua melhor onda lhe deu um agregado de apenas 6,00. A vitória na bateria foi para o norte-americano Kanoa Igarashi, com um total de 12,67 (6,67 e 6,00). Esta derradeira etapa do circuito decide o campeão mundial, numa corrida entre John John Florence (Havai), Jordi Smith (África do Sul), Julian Wilson (Austrália) e Gabriel Medina (Brasil).