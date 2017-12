Como transpareço um óbvio sentimento de culpa, faço questão de atenuar o meu delito consumista com um par de explicações. Primeiro, vou assumir que não me oponho às trocas de prendas por altura de Natal. É verdade que estes costumes pouco têm que ver com o sentido da quadra, mas também não precisam de lhe ser adversos. A minha costela judaica ensina-me que os rituais, mesmo os incompreendidos, podem servir para nos lembrarmos do verdadeiro significado das coisas, não só para atenuá-lo até ao limiar do esquecimento.

O problema também não está no facto das crianças se terem tornado pequenas ditadoras dos nossos costumes. O problema é antes a alarvidade com que os pais cedem à depressão mercatória da época. Eu recebia brinquedos em miúdo, mas nem um grama de alarvidade existia na maneira como os meus pais me presenteavam - isto faz com que recorde todos os Natais da infância, todas as celebrações, todos os momentos em família, e poucos dos muitos presentes que recebi.

Falando em alarvidade, lá estava eu ontem como um porco orwelliano numa vara numerosa, e em filas intermináveis para pagar brinquedos. Na Toys ‘R’ Us fiquei ensanduichado entre uma adolescente - pouco zelosa da intimidade das fotos no telemóvel – e um velhote. Sei que “velhote” é termo algo depreciativo, mas o senhor idoso atrás de mim merece a depreciação. Tossiu, sem pôr a mão à frente, uma vintena de vezes. Felizmente a média de alturas dos velhotes não é elevada, e aquele espasmo catarroso atingiu-me sempre nas costas encasacadas; nunca senti o sopro indesejado nas traseiras desprotegidas do meu pescoço. Pobre velho; se calhar não pôs as mãos à frente porque as tinha ocupadas com sacos cheios de peluches da Patrulha Pata.

Comprar presentes para os sobrinhos (os reais e os emprestados) foi então a razão principal da minha excursão babélica/babilónica. Mas há outro motivo nobre que ficou por dizer, e prende-se com esta crónica. Nas últimas duas semanas fiz aqui recomendações para prendas (primeiro de filmes e depois de um livro) a partir de pechinchas que encontrei em lojas. Tinha guardado para hoje a sugestão musical, e estava à espera que as promoções no centro comercial me inspirassem.