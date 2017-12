Na verdade, talvez nem todas as famílias portuguesas assem um peru inteiro para ser degustado no dia 25 de dezembro. Mas é seguro dizer que peru, capão, galinha do campo ou pato (entre outros) farão parte do almoço do dia de Natal. Como se escolhem essas aves? A melhor forma de as preparar? Saiba tudo aqui.

Depois do bacalhau e do vinho, chega a altura de voltarmos as atenções para as aves. Em parceria com o Jumbo, o SAPO24 esteve hoje com um especialista para responder a todas as questões relacionadas com a escolha e confeção de alguns dos pratos em que o peru (ou outra ave) seja a "estrela". De onde vem o peru e como vem parar à mesa dos portugueses no Natal? Como se tempera e assa um peru? E que alternativas existem ao mesmo? Todas estas questões foram respondidas em direto no Facebook do SAPO24. Veja também: Boas festas, melhor vinho. Saiba como juntar bom vinho a esta quadra O melhor bacalhau à sua mesa. Saiba como escolher e preparar o "fiel amigo"